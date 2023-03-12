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Хассельбайнк: «Сака - игрок года в АПЛ»

12 Марта 2023 • 17:06 Комментировать
Фулхэм
0:3
Арсенал
2-й тайм

Бывший футболист лондонского «Челси» Джимми Флойд Хассельбайнк считает, что полузащитника лондонского «Арсенала» Букайо Сака можно считать лучшим игроком сезона в АПЛ. Напомним, что сейчас команда Микеля Артеты и Сака лидирует в турнирной таблице чемпионата.

- Букайо Сака, на мой взгляд - лучший игрок чемпионата. Он становится все лучше и лучше. Он берет на себя ответственность в важные моменты игры, - цитирует слова Хассельбайнка Sky Sports. 

Следить за событиями игры между «Фулхэмом» и «Арсеналом» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Джимми Флойд Хассельбайнк Букайо Сака
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ФУЛХЭМ АРСЕНАЛ
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