Хассельбайнк: «Сака - игрок года в АПЛ»

Бывший футболист лондонского «Челси» Джимми Флойд Хассельбайнк считает, что полузащитника лондонского «Арсенала» Букайо Сака можно считать лучшим игроком сезона в АПЛ. Напомним, что сейчас команда Микеля Артеты и Сака лидирует в турнирной таблице чемпионата.

- Букайо Сака, на мой взгляд - лучший игрок чемпионата. Он становится все лучше и лучше. Он берет на себя ответственность в важные моменты игры, - цитирует слова Хассельбайнка Sky Sports.

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