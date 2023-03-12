Марку Силва: «Митрович очень важен»

В матче двадцать седьмого тура английской Премьер-лиги «Фулхэм» примет в домашних условиях лидера чемпионата - лондонский «Арсенал». Португальский наставник «дачников» Марку Силва очень рассчитывает в этом матче на сербского форварда Александера Митровича.

- Он очень важен для нас. Он готов наказать «Арсенал». Мы постараемся обыграть их, мы уже показали фанам, что готовы давать бой лучшим клубам, - цитирует слова Силвы BBC Sport.

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