Артета: «Жезус изменил статус «Арсенала»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал возвращение в строй нападающего Габриэля Жезуса. Напомним, бразилец сегодня начнёт матч против «Фулхэма» на скамейке запасных.

«Насколько важным стало возвращение Жезуса? Это имеет огромное значение. Его присутствие придаёт команде много качеств. У Габриэля опыт матчей за чемпионство. Он изменил динамику нашей игры и статус команды в целом, а также вселил веру», – заявил Артета в беседе со Sky Sports перед матчем.

Жезус пропустил три месяца из-за травмы, которую получил в стане сборной Бразилии на чемпионате мира. На счету Габриэля 5 голов и 5 ассистов в нынешнем розыгрыше АПЛ.