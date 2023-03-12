В 27-м туре Премьер-лиги состоится очередное лондонское дерби, в котором «Фулхэм» будет пытаться огорчить «Арсенал». «Дачники» здорово играют в этом сезоне и претендуют на еврокубки. Правда, в 2023 году календарь был вполне удобным, что помогало брать очки. «Канониры» удивили еще больше и в середине марта продолжают с запасом удерживать первое место. Обычно «Фулхэм» для них - удобный соперник. Сохранится ли тенденция, посмотрим в 17:00 на «Сетанта Спортс 1 Евразия», «Сетанта Спортс 1 Беларусь», «Сетанта Спортс Украина», beIN Sports, Sky Sport, DAZN Espana, Arena Sport, Via Play и других каналах. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.
Фулхэм - Арсенал: где смотреть прямую трансляцию онлайн
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