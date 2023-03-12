Марку Силва: «Непростая игра для нас»

В матче двадцать седьмого тура английской Премьер-лиги «Арсенал» сразился на стадионе «Фулхэма», забив тому три безответных мяча уже в первом тайме. Наставник «Фулхэма» Марку Силва поделился своим видением прошедшей игры. Он считает, что его команда слишком многое позволила сопернику в первом тайме.

- Мы не показали хорошей игры. Не было интенсивности, напора. Многое обернулось против нас, мы не должны были позволять сопернику создавать столько шансов в первом тайме. Вторая половина игры прошла чуть лучше, но уже было слишком поздно, - цитирует слова Марку Силвы Sky Sports.