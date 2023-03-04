Эдегор нанёс 11 ударов по воротам в матче с «Борнмутом»

Капитан лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор 11 раз пробил по воротам сегодняшнего соперника «пушкарей» - «Борнмута» (3:2). Притом, игроки «вишен» пробили по воротам «канониров» четыре раза, два удара стали голевыми, а ещё два пришлись в створ ворот Аарона Ремсдейла. Эдегор не забил ни разу.

Тем не менее, это не помешало «Арсеналу» вырвать безумную победу после окончания добавленного времени матча благодаря точному выстрелу Райса Нельсона. Всего хозяева поля пробили по воротам гостей 31 раз, девять ударов пришлись в створ.

В следующем туре «Арсенал» встретится в гостях с крепким «Фулхэмом», игра состоится 12 марта.