Виллиан хочет остаться в «Фулхэме», интерес к игроку проявляет бразильский клуб

Вингер «Фулхэма» Виллиан интересен бразильскому «Сан-Паулу».

Будущее 34-летнего футболиста остаётся неопределённым, поскольку его нынешний контракт истекает уже по окончании сезона. За ситуацией следит «Сан-Паулу», планирующий вернуть Виллиана на родину, докладывает инсайдер Экрем Конур. При этом отмечается, что сам игрок, судя по всему, пока не намерен уходить – он доволен своим положением в «Фулхэме» и предпочёл бы продлить истекающий договор с «дачниками».

В текущем розыгрыше Английской премьер-лиги Виллиан отметился тремя забитыми мячами и тремя ассистами, проведя 19 матчей.