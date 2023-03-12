Джейми Реднапп: «Спросите любого защитника, и он не захочет играть против Митровича»

Бывший полузащитник английского «Ливерпуля» Джейми Реднапп считает, что сербский нападающий Александар Митрович является очень неудобным оппонентом для любого защитника. Митрович выступает за английский «Фулхэм», который в настоящий момент сражается с «Арсеналом».

- У таких нападающих могут быть серии неудачных матчей, но они точно знают, что гол придет и все закончится. Спросите любого защитника АПЛ, и он скажет вам, что не хочет играть против такого нападающего, как Митрович, - цитирует слова Реднаппа Sky Sports.

Следить за событиями игры между «Фулхэмом» и «Арсеналом» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.