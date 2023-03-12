Троссар: «Идеальная победа»

В матче двадцать седьмого тура английской Премьер-лиги «Арсенал» сразился на стадионе «Фулхэма», забив тому три безответных мяча уже в первом тайме. Любопытно, что все три гола сотворил Леандро Троссар, который сделал три голевые передачи. После матча один из его главных героев прокомментировал свои ощущения.

- Победы всегда делают меня счастливым. Думали, что будет сложнее. Но мы отлично справились. Также удалось не пропустить, что тоже важно. Идеальная победа. Теперь впереди одиннадцать матчей, как одиннадцать финалов для нас, - цитирует слова Троссара Sky Sports.