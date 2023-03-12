Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Троссар: «Идеальная победа»

12 Марта 2023 • 20:53 Комментировать
Фулхэм
0:3
Арсенал
окончен

В матче двадцать седьмого тура английской Премьер-лиги «Арсенал» сразился на стадионе «Фулхэма», забив тому три безответных мяча уже в первом тайме. Любопытно, что все три гола сотворил Леандро Троссар, который сделал три голевые передачи. После матча один из его главных героев прокомментировал свои ощущения.

- Победы всегда делают меня счастливым. Думали, что будет сложнее. Но мы отлично справились. Также удалось не пропустить, что тоже важно. Идеальная победа. Теперь впереди одиннадцать матчей, как одиннадцать финалов для нас, - цитирует слова Троссара Sky Sports. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Фулхэм Арсенал Лондон Леандро Троссар
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Фулхэм Фулхэм
Арсенал Арсенал
0
3
5.20 4.00 1.68
Видео
Окончен
Вест Хэм Вест Хэм
Астон Вилла Астон Вилла
1
1
1.98 3.45 4.00
Видео
Окончен
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Саутгемптон Саутгемптон
0
0
1.40 5.20 7.40
Видео
Окончен
Ньюкасл Ньюкасл
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
2
1
1.68 3.80 5.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 12 Марта
21:32 · Англия. Премьер-лига
Селлес: «Мы довольны очком»
21:30 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» поставил крест на печальной серии, обыграв «Вулверхэмптон»
21:27 · Англия. Премьер-лига
Троссар повторил достижение Касорлы в АПЛ
21:18 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» готовит грандиозное предложение по Холанну 2 слухи
21:15 · Англия. Премьер-лига
Эмери: «Это хорошее очко» 2
21:09 · Англия. Премьер-лига
Мартинелли, Сака и Эдегор повторили достижение Месси, Мбаппе и Неймара
20:59 · Англия. Премьер-лига
Мойес: «Первый тайм был не очень, второй - много лучше»
20:53 · Англия. Премьер-лига
Троссар: «Идеальная победа»
20:48 · Англия. Премьер-лига
Зума: «Должны были побеждать»
20:39 · Англия. Премьер-лига
Эдегор: «Троссар сделал «Арсенал» сильнее» 1
20:32 · Англия. Премьер-лига
Де Хеа: «Рефери должны быть последовательными»
20:16 · Англия. Премьер-лига
Каземиро получил 2 красные карточки в 19 матчах АПЛ, в Ла Лиге – 2 в 222
20:14 · Англия. Премьер-лига
Де Хеа: «Мы должны были победить»
20:08 · Англия. Премьер-лига
Голкипер «Саутгемптона»: «Мы можем противостоять любому сопернику»
20:01 · Англия. Премьер-лига
​Тен Хаг: «Мы справимся с отсутствием Каземиро»
Все новости
Рекомендуем