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Троссар повторил достижение Касорлы в АПЛ

12 Марта 2023 • 21:27 Комментировать
Фулхэм
0:3
Арсенал
окончен

Вингеру «Арсенала» Леандро Троссару покорилось уникальное достижение.

28-летний футболист стал автором трёх голевых передач в сегодняшнем матче против «Фулхэма» (3:0). Согласно Opta, Троссар – первый за последние десять лет игрок, которому удалось отметиться хет-триком из голов (в октябрьском матче с «Ливерпулем» в составе «Брайтона») и ассистов по ходу одного розыгрыша Премьер-лиги. Последним это делал испанский хавбек Санти Касорла в сезоне 2012/13.

Напомним, что Леандро Троссар перешёл в «Арсенал» только в январе текущего года. Трансфер бельгийца обошёлся лондонскому гранду в 24 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Санти Касорла Леандро Троссар
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