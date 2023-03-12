Троссар повторил достижение Касорлы в АПЛ

Вингеру «Арсенала» Леандро Троссару покорилось уникальное достижение.

28-летний футболист стал автором трёх голевых передач в сегодняшнем матче против «Фулхэма» (3:0). Согласно Opta, Троссар – первый за последние десять лет игрок, которому удалось отметиться хет-триком из голов (в октябрьском матче с «Ливерпулем» в составе «Брайтона») и ассистов по ходу одного розыгрыша Премьер-лиги. Последним это делал испанский хавбек Санти Касорла в сезоне 2012/13.

Напомним, что Леандро Троссар перешёл в «Арсенал» только в январе текущего года. Трансфер бельгийца обошёлся лондонскому гранду в 24 млн евро.