Каррагер оценил игру «Арсенала» без Жезуса

Бывший игрок английской сборной Джейми Каррагер отдал должное «Арсеналу» за игру без одного из лидеров атаки Габриэля Жезуса.

«Когда Жезус получил травму, у «Арсенала» был отрыв в пять очков. Сколько он был травмирован, два месяца, три месяца? Они всё ещё впереди на пять очков. Вы должны отдать им должное за это, поскольку было много вопросов», — заявил экс-защитник «Ливерпуля», чьи слова приводит Sky Sports.

Напомним, что Габриэль Жезус присоединился к лидеру Английской премьер-лиги перед началом нынешнего сезона, забив пять голов при пяти ассистах в 14 матчах чемпионата. Бразилец не выходил на поле с декабря прошлого года, получив травму во время поединка катарского чемпионата мира против Камеруна.