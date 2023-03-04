В старте «Арсенала» не вышел ни один игрок, игравший под руководством Венгера

Сегодняшний безумный матч на арене «Эмирейтс» в Лондоне между «Арсеналом» и «Борнмутом» (3:2) интересен не только его развязкой и победным голом в самом финале игры.

Как сообщает Opta, сегодня на поле в стартовом составе «канониров» не вышел ни один игрок, который сыграл хотя бы раз под руководством Арсена Венгера. Единственным таким игроком в составе, очевидно, мог стать опытный полузащитник Гранит Джака, но хавбека Микель Артета решил оставить на скамейке и выпустить во втором тайме.

Как отмечает статистический портал, игрок, который хотя бы раз играл под руководством Венгера, выходил на поле в составе «Арсенала» неизменно с 22 января 1986 года.