«Арсенал» заработал в матче с «Борнмутом» 16 угловых

Считанные минуты назад завершился чумовой матч в Лондоне на арене «Эмирейтс». «Арсенал» вырвал победу над «Борнмутом» по истечении добавленного времени – 3:2. Притом почти до середины второго тайма хозяева уступали со счётом 0:2.

«Канониры» пытались вскрыть оборону «вишен» практически весь матч, заработав 16 угловых. Последний из них принёс результат. Притом оппоненты «Арсенала» заработали лишь один угловой.

Благодаря победе, напомним, «канониры» сохранили пятиочковый отрыв от «Манчестер Сити» в турнирной таблице, набрав 63 очка. «Борнмут» идёт на 19-м месте в зоне вылета, 21 очко.