Эдегор: «Троссар сделал «Арсенал» сильнее»

Полузащитник лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор высказался об игре своего одноклубника Леандро Троссара.

Бельгиец пополнил ряды «канониров» в январе, перебравшись из «Брайтона». В сегодняшнем матче Премьер-лиги против «Фулхэма» (3:0) он записал на свой счёт три голевые передачи.

«Троссар привнёс в игру команды много прекрасных вещей, мне очень нравится с ним играть. Он всегда готов комбинировать, постоянно доступен для паса, отлично проявляет себя в чужой штрафной и постоянно делает уместные передачи. Я очень рад, что он в нашей команде», – заявил капитан «Арсенала» в послематчевом интервью.