«Арсенал» не проигрывает уже 14 месяцев, ведя в счёте к перерыву

В матче двадцать седьмого тура английской Премьер-лиги «Арсенал» сражается на стадионе «Фулхэма», и к перерыву лидер чемпионата Англии заручился более чем солидным преимуществом, забив уже три мяча.

Как свидетельствует статистика, «Арсенал» не проигрывает в матче АПЛ с 1 января 2022 года, если ведет в счете к перерыву. В последний раз это случилось в игре с «Манчестер Сити» - «Арсенал» вел 1:0, но проиграл 1:2.

Следить за событиями игры между «Фулхэмом» и «Арсеналом» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.