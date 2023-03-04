«Арсенал» впервые за 11 лет выиграл матч в АПЛ, уступая в два мяча

Лондонский «Арсенал» сегодня сотворил камбэк в битве с «Борнмутом», уступая по ходу игры со счётом 0:2.

Как делится статистический портал Opta, таких побед у «канониров» в АПЛ не было с 2012 года – в последнем подобном матче до сегодняшней игры «Арсенал» разгромил «Тоттенхэм» - 5:2. И до 4 марта 2023 года «пушкари» не побеждали в 65 таких матчах подряд.

Напомним, что победный гол «пушкари» забили благодаря чудо-удару Райса Нельсона – молодой англичанин поразил ворота Нето Мурары, когда истекло уже добавленное время матча. Также в составе лидера АПЛ ранее отличились Томас Парти и Бен Уайт.