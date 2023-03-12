Артета: «Хотим уйти на перерыв в оптимальном настроении»

В матче двадцать седьмого тура английской Премьер-лиги «Фулхэм» примет лидера чемпионата - лондонский «Арсенал». Микель Артета, наставник «Арсенала», признался, что жаждет победить дабы уйти на перерыв в оптимальном расположении духа.

- Все хотят уйти на перерыв для сборных в наилучшем расположении духа, и мы, конечно, тоже. Соперник - хорошо организованная команда, они редко проигрывают и у них есть Митрович. Будет непросто, - цитирует слова Артеты BBC Sport.

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