​«Арсенал» выбрал состав на дерби с «Фулхэмом»

В воскресенье в Английской премьер-лиге пройдёт дерби между «Фулхэмом» и «Арсеналом». Наставник «канониров» Микель Артета принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Рамсдейл, Уайт, Габриэль, Салиба, Зинченко, Парти, Эдегор, Джака, Сака, Троссар, Мартинелли.

«Арсенал» на текущий момент занимает первое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Второй «Манчестер Сити» лондонцы опережают на пять очков.

Матч «Фулхэм» - «Арсенал» начнётся в 17:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех красках можно будет в текстовой трансляции.