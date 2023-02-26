​Тирни хочет уйти из «Арсенала» из-за Зинченко

Защитник Киран Тирни ближайшим летом хочет перебраться из «Арсенала» в «Ньюкасл». Об этом на своих страницах рассказывает The Mirror.

Отмечается, что Тирни задумался об уходе из лондонского клуба из-за Александра Зинченко. С приходом украинца шотландец получает мало игрового времени.

Кирану Тирни летом исполнился 26 лет. Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают шотландского футболиста в 30 миллионов евро.

В сезоне 2022/2023 Киран Тирни провёл за «Арсенал» 25 матчей. В них шотландец забил один гол и отдал один голевой пас на партнёра.