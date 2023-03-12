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Артета: «Забили отличные голы»

12 Марта 2023 • 19:43 Комментировать
Фулхэм
0:3
Арсенал
окончен

В матче двадцать седьмого тура английской Премьер-лиги «Арсенал» сразился на стадионе «Фулхэма», забив тому три безответных мяча уже в первом тайме.

Наставник лондонского клуба Микель Артета очень доволен победой, особенно тем, что команда смогла не пропустить.

- Я очень счастлив, мы получили три очка, в гостях, да еще и не пропустив мяча. Приятно, что без проблем удалось преодолеть синдром незасчитанного гола и после этого забить. Леандро Троссар сделал три голевые передачи, но он также мог и забить. Сегодня нам удалось забить отличные голы, - цитирует слова Артеты Sky Sports. 

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Микель Артета
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