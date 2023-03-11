Уайт признался, что никогда не любил смотреть футбол по телевизору

Защитник лондонского «Арсенала» Бен Уайт рассказал клубной пресс-службе, что с детства не любит смотреть футбольные трансляции по телевизору. Вместо этого он предпочитает играть в футбол в живую – на поле.

«Не смотрел футбол, будучи ребёнком. Когда он шёл по телевизору, мне это надоедало быстро, и я выходил играть на улицу. Даже сейчас я предпочитаю больше смотреть видео своих игровых нарезок, чем матч по телевизору», - цитирует Уайта пресс-служба «канониров».

Напомним, что в текущем сезоне на счету 25-летнего англичанина 33 матча за «пушкарей» во всех турнирах, в которых он один раз отличился голом и дважды ассистом.