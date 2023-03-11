Уайт рассказал, кем он мог стать, если б не пошёл в футбол

Защитник лондонского «Арсенала» Бен Уайт рассказал, как бы могло сложиться его будущее, если б он не выбрал футбол.

«Полагаю, я бы был садовником, продолжив дело своего отца. Когда я начал играть в футбол в детстве, для меня не было проблемой заниматься тем же, чем и мой отец», - цитирует Уайта пресс-служба «канониров».

Напомним, в текущем сезоне Уайт является основным правым защитником лондонского клуба, а в прошлом туре в матче против «Борнмута» он отличился важнейшим голом. Благодаря нему его команда сравняла счёт, а после победила – 3:2.

Уайт выступает за «Арсенал» с 2021 года, перейдя из «Брайтона». Англичанин является воспитанником известной во всём мире академии «Саутгемптона».