​Жезус сыграл за «Арсенал» впервые с ноября

Габриэль Жезус, наконец, вернулся в строй. Бразильский нападающий «Арсенала» вышел на замену на 77-й минуте воскресного матча команды против «Фулхэма» в Премьер-лиге. В прошлый раз Жезус играл за «канониров» ещё в ноябре.

Напомним, что Габриэль Жезус получил серьёзную травму колена на чемпионате мира. С тех пор 25-летний футболист восстанавливался.

В сезоне 2022/2023 Габриэль Жезус провёл 21 матч. На счету бразильца пять голов и семь результативных передач на партнёров.

Отметим, что «Арсенал» разгромил «Фулхэм» в дерби со счётом 3:0. Команда Микеля Артеты лидирует в таблице Премер-лиги.