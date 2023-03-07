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«Атлетико» и «Арсенал» нацелились на полузащитника «Боруссии» Дортмунд

07 Марта 2023 • 15:43 Комментировать
Шальке 04
...
Боруссия Д
11.03 20:30

Два европейских топ-клуба положили глаз на полузащитника дортмундской «Боруссии» Махмуда Дауда. По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, футболистом интересуются лондонский «Арсенал» и мадридский «Атлетико».

27-летний полузащитник в конце сезона станет свободным агентом, о чём уже ранее стало известно. «Арсенал» и «Атлетико» были бы не прочь усилиться Даудом на бесплатной основе.

Дауд в нынешнем сезоне провёл всего 6 матчей в чемпионате Германии, где не отметился ни одним результативным действием. За дортмундскую «Боруссию» футболист выступал с 2017 года, когда перешёл из «Боруссии» Мёнхенгладбах

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Боруссия Дортмунд Арсенал Лондон Махмуд Дауд
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