«Атлетико» и «Арсенал» нацелились на полузащитника «Боруссии» Дортмунд

Два европейских топ-клуба положили глаз на полузащитника дортмундской «Боруссии» Махмуда Дауда. По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, футболистом интересуются лондонский «Арсенал» и мадридский «Атлетико».

27-летний полузащитник в конце сезона станет свободным агентом, о чём уже ранее стало известно. «Арсенал» и «Атлетико» были бы не прочь усилиться Даудом на бесплатной основе.

Дауд в нынешнем сезоне провёл всего 6 матчей в чемпионате Германии, где не отметился ни одним результативным действием. За дортмундскую «Боруссию» футболист выступал с 2017 года, когда перешёл из «Боруссии» Мёнхенгладбах