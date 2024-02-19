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Шикунов: Агкацев вряд ли выиграет конкуренцию у Селихова и Максименко

19 Февраля 2024 • 16:33 Комментировать
Спартак Москва
...
Абдыш-Ата
Через 21 ч. 34 мин.

Футбольный функционер Александр Шикунов поделился мнением о том, нужен ли новый голкипер столичному «Спартаку».

«Если нужен вратарь, то сильнее. А для количества не надо точно. Агкацев? Он вряд ли сможет выиграть конкуренцию. У Максименко и Селихова больше практики и опыта», — приводит слова Шикунова портал «РБ Спорт».

По мнению эксперта, с нынешним списком вратарей «Спартак» способен бороться за медали.

После 18 туров «красно-белые» находятся на пятой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В копилке команды 30 набранных очков.

2 марта «Спартак» сыграет на выезде с «Зенитом» в рамках 19-го тура РПЛ.

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Спартак Москва Краснодар Александр Шикунов Александр Селихов Александр Максименко Станислав Агкацев ещё теги

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