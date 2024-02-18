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Заварзин: «Спартак» может выгодно продать Мартинса

18 Февраля 2024 • 19:42 Комментировать
Спартак Москва
...
Абдыш-Ата
20.02 16:30

Известный функционер Юрий Заварзин, работавший в «Спартаке», высказался о возможном уходе полузащитника Кристофера Мартинса из столичного клуба.

Ранее появилась информация, что «Спартак» получил предложение по Мартинсу от турецкой команды, однако ответил отказом.

«Раз спортивный блок посчитал, что нужно продать Мартинса, значит так надо. Его можно выгодно продать», — приводит слова Заварзина портал «РБ Спорт».

По мнению эксперта, «Спартаку» ничего не поможет в этом сезоне, потому что «Зенит» серьезно готовится к весеннему отрезку и не отдаст чемпионство.

Напомним, 26-летний Мартинс выступает за «Спартак» с января 2022 года. В текущей кампании на счету хавбека 24 выхода на поле, три забитых гола и три ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
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