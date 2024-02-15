Шишкин — об игре Зобнина в обороне: Возможно, Абаскаля не устраивает Денисов

Экс-футболист московского «Спартака» Роман Шишкин высказался об игре хавбека Романа Зобнина на правом фланге обороны.

«Я думаю, нынешняя ситуация наверняка с чем-то связана: если у главного тренера есть какие-то задумки, то что-то его, возможно, не устраивает в игре Денисова на этой позиции. И где, как не на сборах, экспериментировать», — приводит слова Шишкина «РБ Спорт».

При этом эксперт не стал исключать, что весной Зобнин не будет играть правого защитника, хотя он является опытным футболистом, который выдает необходимый объем в свои 30 лет.

В этом сезоне Зобнин принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом. Стоить сказать, что практически во всех играх первой части сезона Зобнин выходил на своей профильной позиции центрального полузащитника.

После 18 туров «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в копилке 30 очков.