Бушманов считает, что Мозес не смог показать всё своё мастерство в «Спартаке»

Российский тренер Евгений Бушманов высказался о предстоящем уходе полузащитника Виктора Мозеса из «Спартака».

Ранее представитель 33-летнего нигерийца сообщил, что Мозес уйдет из «Спартака» в конце текущего сезона.

По мнению тренера, ничего необычного в ситуации с Мозесом нет, клуб просто не предлагает новый контракт, это нормальная ситуация.

«Мозес — футболист очень высокого уровня. Это было понятно сразу, когда его только пригласили в «Спартак». Считаю, что ему не удалось продемонстрировать все свое мастерство в команде по разным причинам», — приводит слова Бушманова «РБ Спорт».

Напомним, Мозес выступает за «Спартак» с 2020 года. В текущем сезоне футболист сыграл в 13 матчах, в которых забил один мяч и записал на свой счет один ассист.

Действующий контракт Мозеса с «красно-белыми» истекает предстоящим летом.