Алексей Попов заявил, что Божовичу пора возглавить «Спартак»

Экс-футболист «Рубина» Алексей Попов поделился мнением о возможном назначении Миодрага Божовича на пост главного тренера «Спартака».

«В карьере Божовича было много команд, но «Спартака» еще не было. Вот пора бы ему и «Спартак» принять (смеется). Он бы с удовольствием поработал в России, потому что ему здесь нравится», — цитирует Попова Legalbet.

При этом эксперт отметил, что Божович — мотиватор, а не тактик, поэтому ему необходим сильный тренерский штаб.

На данный момент наставником «Спартака» является испанский специалист Гильермо Абаскаль. Под его руководством «красно-белые» занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 30 очков.