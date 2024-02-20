Угальде вновь отличился за «Спартак»

Зимний новичок московского «Спартака» Манфред Угальде оформил второй гол за свой новый клуб.

Это случилось вечером 20 февраля в матче «красно-белых» против клуба «Абдыш-Ата» из Кыргызстана. Виктор Мозес на левом полуфланге покатил вперёд Олегу Рябчуку, тот навесил от лицевой, и Манфред Угальде головой переправил мяч в левый угол. В итоге – костариканец довёл счёт матча до неприличного, 4:0.

Текстовую трансляцию игры проводит наш портал. Ранее за «Спартак» отличались Даниил Денисов и Леон Классен (дубль). Ранее свой первый гол за московский клуб Угальде оформил в матче против «Шабаба Аль=Ахли» (5:0).