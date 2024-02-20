Джикия — в стартовом составе «Спартака» на матч с «Абдыш-Ата»

Капитан и защитник московского «Спартака» Георгий Джикия с первых минут выйдет на поле в предстоящем товарищеском матче с клубом «Абдыш-Ата».

Стартовый состав «Спартака»: Селихов (вр), Маслов, Чернов, Джикия (к), Рябчук, Денисов, Зорин, Игнатов, Классен, Зиньковский, Соболев.

Запасные: Свинов (вр), Тихомиров (вр), Бабич, Дуарте, Хлусевич, Зобнин, Пруцев, Мартинс, Мозес, Промес, Медина, Угальде.

Товарищеский матч между «Спартаком» и «Абдыш-Ата» состоится сегодня, 20 февраля. Начало поединка запланировано на 16:00 по московскому времени. За всеми событиями игры можно будет следить в текстовой онлайн-трансляции на портале LiveResult.