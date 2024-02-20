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Джикия — в стартовом составе «Спартака» на матч с «Абдыш-Ата»

20 Февраля 2024 • 15:10 Комментировать
Спартак Москва
2:0
Абдыш-Ата
1 29.00 X 10.50 2 1.07
1-й тайм

Капитан и защитник московского «Спартака» Георгий Джикия с первых минут выйдет на поле в предстоящем товарищеском матче с клубом «Абдыш-Ата».

Стартовый состав «Спартака»: Селихов (вр), Маслов, Чернов, Джикия (к), Рябчук, Денисов, Зорин, Игнатов, Классен, Зиньковский, Соболев.

Запасные: Свинов (вр), Тихомиров (вр), Бабич, Дуарте, Хлусевич, Зобнин, Пруцев, Мартинс, Мозес, Промес, Медина, Угальде.

Товарищеский матч между «Спартаком» и «Абдыш-Ата» состоится сегодня, 20 февраля. Начало поединка запланировано на 16:00 по московскому времени. За всеми событиями игры можно будет следить в текстовой онлайн-трансляции на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Георгий Джикия

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СПАРТАК МОСКВА АБДЫШ-АТА
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