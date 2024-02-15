Смородская: «Уголовное дело Промеса — удар по имиджу «Спартака»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о ситуации нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

Ранее стало известно, что 32-летний нидерландец получил шесть лет колонии.

«Конечно, уголовное дело Промеса — удар по имиджу «Спартака». Понимаю ли я, почему клуб не высказывается? Им тогда надо будет публично отказаться от своего футболиста, а они не хотят этого делать», — приводит слова Смородской «РБ Спорт».

Функционер добавила, что, по ее мнению, такой футболист не должен быть в клубе, поэтому «Спартаку» необходимо расторгнуть контракт с Промесом.

В нынешнем сезоне Промес принял участие в 21 матче во всех турнирах, забил восемь мячей и записал на свой счет восемь ассистов.

Контракт 32-летнего нападающего со «Спартаком» рассчитан до предстоящего лета.