Баженов: Мне бы очень хотелось, чтобы Зорин прогрессировал

Менеджер «Спартака» по игрокам в аренде Никита Баженов поделился комментарием о будущем хавбека команды Даниила Зорина.

Напомним, вторую часть прошлого года 19-летний полузащитник провел в аренде в минском «Динамо».

Специалист признался, что хотел бы видеть прогресс Зорина и других молодых футболистов команды.

«На данном этапе их карьеры приоритет — игровое время. Я вижу в Дане качества, которые позволят ему получать игровое время в основной команде уже сейчас», — приводит слова Баженова «Матч ТВ».

После 18 туров «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своей копилке 30 набранных очков.