Деменко: Думаю, что Промес заслужил новый контракт со «Спартаком»

Экс-игрок сборной России Максим Деменко ответил на вопрос о том, заслужил ли нападающий «Спартака» Квинси Промес новый контракт.

«Думаю, что да. Он отлично себя проявил и объективно считается лидером команды, поэтому вполне логично будет продлить с ним соглашение», — цитирует Деменко «РБ Спорт».

Эксперт добавил, что Промесу можно предоставить российское гражданство, если сам футболист этого хочет.

В текущем сезоне 32-летний нидерландец принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых забил восемь мячей и записал на свой счет восемь ассистов.

Действующее трудовое соглашение Промеса со «Спартаком» рассчитано до предстоящего лета.