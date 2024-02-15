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Деменко: Думаю, что Промес заслужил новый контракт со «Спартаком»

15 Февраля 2024 • 21:16 Комментировать
Спартак Москва
...
Абдыш-Ата
20.02 16:30

Экс-игрок сборной России Максим Деменко ответил на вопрос о том, заслужил ли нападающий «Спартака» Квинси Промес новый контракт.

«Думаю, что да. Он отлично себя проявил и объективно считается лидером команды, поэтому вполне логично будет продлить с ним соглашение», — цитирует Деменко «РБ Спорт».

Эксперт добавил, что Промесу можно предоставить российское гражданство, если сам футболист этого хочет.

В текущем сезоне 32-летний нидерландец принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых забил восемь мячей и записал на свой счет восемь ассистов.

Действующее трудовое соглашение Промеса со «Спартаком» рассчитано до предстоящего лета.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Максим Деменко Квинси Промес ещё теги

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