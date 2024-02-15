Дьяков считает, что «Спартак» принял правильное решение по Мозесу

Экс-футболист «Локомотива» Виталий Дьяков отреагировал на информацию о том, что полузащитник Виктор Мозес покинет «Спартак» в конце текущего сезона.

«Мозес хоть и классный футболист, но он человек настроения. Плюс у него травмы. Не продлевать контракт с ним — правильное решение руководства «Спартака», — приводит слова Дьякова «Чемпионат».

При этом эксперт считает, что если Мозес проявит себя во второй части сезона, то «Спартак» может передумать и предложить новый контракт игроку, но не факт, что у него будет мотивация на остаток сезона.

В текущей кампании 33-летний Мозес принял участие в 13 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет одну голевую передачу.