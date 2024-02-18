Хаджи: Угальде пока ничего не показал

Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи поделился комментарием о новом форварде «красно-белых» Манфреде Угальде.

«Пока ничего особенного он не показал. Только продемонстрировал, что умеет играть в пас. Так, латиноамериканцы вообще, как правило, с мячом «на ты», — приводит слова Хаджи Bobsoccer.

По мнению эксперта, будущее Угальде в «Спартаке» зависит от того, как он будет выглядеть в тяжелых для команды матчах.

Напомним, Угальде присоединился к «Спартаку» этой зимой, перебравшись из нидерландского «Твенте». На счету нападающего уже есть один забитый мяч в товарищеской игре.