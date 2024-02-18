Нигматуллин: Сомнительно, что второй вратарь «Краснодара» может стать первым номером в «Спартаке»

Экс-голкипер «Спартака» Руслан Нигматуллин поделился мнением о возможном переходе вратаря «Краснодара» Станислава Агкацева в столичный клуб.

— Не факт, что Агкацев легко выиграет конкуренцию у действующих вратарей. В «Спартаке» играют под десятикратным давлением, это непросто. Станислав пока не может стать первым номером в своем клубе, — цитирует Нигматуллина Metaratings.

Эксперт сомневается, что второй вратарь «Краснодара» сможет стать первым в «Спартаке».

В текущем сезоне 22-летний Агкацев провел семь матчей во всех турнирах, в которых пропустил 11 мячей и два раза смог оставить свои ворота в неприкосновенности.