Канчельскис: Россия — второй дом Промеса

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о решении нидерландского суда, который приговорил нападающего «Спартака» Квинси Промеса к шести годам колонии.

«Промес работает, выполняет свои обязанности, у него контракт. Все, что в Амстердаме — это в Амстердаме. Это их разборки, пускай там разбираются. Он же не в России это сделал», — приводит слова Канчельскиса Metaratings.

Эксперт добавил, что Россия уже является вторым домом для Промеса.

В текущем сезоне 32-летний Промес принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых забил восемь мячей и записал на свой счет восемь голевых передач.