Рианчо: «Конфликт между Абаскалем и Джикией вредит «Спартаку»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал информацию о том, что нынешний наставник «красно-белых» Гильермо Абаскаль не рассчитывает на защитника и капитана команды Георгия Джикию.

Ранее агент Джикии Вадим Шпинёв сообщил, что футболист не останется в московском клубе, если испанский специалист продолжит работу с командой.

«Определённо точно, что такая атмосфера создаёт сложный рабочий климат внутри команды. Это вредит «Спартаку», это сто процентов. Для побед нужны спокойствие и уверенность в каждом из членов клуба, а там этого сейчас нет», — приводит слова Рианчо «РБ Спорт».

Напомним, срок действия контракта Джикии со «Спартаком» истекает в конце мая нынешнего года. В текущем сезоне 30-летний защитник провёл за «красно-белых» лишь девять матчей.