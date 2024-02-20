​Соболев не забил пенальти в матче «Спартака»

Во вторник «Спартак» проводит товарищеский матч против команды «Абдыш-Ата». По ходу первого тайма команда Гильермо Абаскаля успела организовать два гола, авторами которых стали Даниил Денисов и Леон Классен. Ближе к перерыву «красно-белые» могли довести дело до разгрома, заработав пенальти. Впрочем, нападающий Александр Соболев реализовать одиннадцатиметровый не смог – с его ударом справился вратарь.

Следить за дальнейшим развитием событий на поле в матче «Спартак» - «Абдыш-Ата» можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Первый официальный матч в 2024 году «Спартак» проведёт 2 марта – против «Зенита» на выезде.