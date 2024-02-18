Бушманов: «Спартаку» нужно поддерживать Промеса»

Российский тренер Евгений Бушманов высказался о ситуации нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса, который получил шесть лет колонии в Нидерландах.

«Клубу нужно поддерживать Промеса. Помочь тем, чем возможно. Надеюсь, что на саму команду эта ситуация никак не повлияет», — приводит слова Бушманова «Матч ТВ».

Специалист добавил, что это непростая ситуация для Промеса, но она длится уже долгое время, а он продолжает играть.

В текущем сезоне 32-летний нидерландец принял участие в 21 матче с учетом всех турниров, в которых забил восемь голов и записал на свой счет восемь голевых передач.