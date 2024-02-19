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Петржела — о деле Промеса: «Это большой удар по всему российскому футболу»

19 Февраля 2024 • 19:15 Комментировать
Спартак Москва
...
Абдыш-Ата
Через 19 ч. 15 мин.

Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела высказался о ситуации нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса.

Ранее амстердамский суд приговорил 32-летнего футболиста к шести годам колонии.

«Будь я на месте руководителей «Спартака», я бы сразу расторг контракт с Квинси Промесом. Как этого можно было еще не сделать? Это большой удар по всему российскому футболу», — приводит слова Петржелы портал «РБ Спорт».

В текущей кампании Промес принял участие в 21 матче с учетом всех турниров, в которых забил восемь мячей и записал на свой счет восемь ассистов.

Действующий трудовой договор Промеса со «Спартаком» рассчитан до середины 2025 года.

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