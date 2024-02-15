Рианчо: «Я бы оценил профессионализм Федуна на отлично»

Испанский тренер Рауль Рианчо ответил на вопрос о бывшем президенте «Спартака» Леониде Федуне.

Напомним, Рианчо работал в стане «красно-белых» с июня по ноябрь 2018 года.

«Считаю ли я Федуна одним из лучших футбольных менеджеров? Он был хорошим менеджером. Со мной он всегда был корректным человеком. Я бы оценил профессионализм Федуна на отлично», — приводит слова Рианчо Legalbet.

Напомним, Федун покинул «Спартак» в 2022 году, передав все акции клуба компании «Лукойл».

В текущем сезоне «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в копилке 30 очков после 18 туров.