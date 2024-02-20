Алекс: Я бился за футболку «Спартака», как за свою семью

Бывший полузащитник «Спартака» Алекс вспомнил свой период карьеры в российском клубе.

Футболист признался, что не хотел уходить из «Спартака» без выигранного трофея.

— У нас сложился идеальный союз, я бился за футболку, как за свою семью. Болельщики были моей семьей. И все это произошло естественно. Здорово, что получилось завоевать их любовь, — заявил Алекс на YouTube-канале Nobel.

Экс-игрок признался, что испытывает гордость, ведь он был частью такого великого клуба.

Бразильский футболист выступал за московский «Спартак» с 2009 по 2011 год. В составе «красно-белых» Алекс стал серебряным призером РПЛ, а также доходил вместе с клубом до четвертьфинала Кубка России.