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Алекс: Я бился за футболку «Спартака», как за свою семью

20 Февраля 2024 • 16:45 Комментировать
Спартак Москва
4:0
Абдыш-Ата
окончен

Бывший полузащитник «Спартака» Алекс вспомнил свой период карьеры в российском клубе.

Футболист признался, что не хотел уходить из «Спартака» без выигранного трофея.

— У нас сложился идеальный союз, я бился за футболку, как за свою семью. Болельщики были моей семьей. И все это произошло естественно. Здорово, что получилось завоевать их любовь, — заявил Алекс на YouTube-канале Nobel.

Экс-игрок признался, что испытывает гордость, ведь он был частью такого великого клуба.

Бразильский футболист выступал за московский «Спартак» с 2009 по 2011 год. В составе «красно-белых» Алекс стал серебряным призером РПЛ, а также доходил вместе с клубом до четвертьфинала Кубка России.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Алекс

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