Гунько — о Джикии: «Истории с капитаном «Спартака» всегда громкие»

Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Гунько прокомментировал ситуацию между действующим наставником «красно-белых» Гильермо Абаскалем и капитаном команды Георгием Джикией.

По мнению специалиста, неправильно, что конфликт вышел за пределы команды и активно обсуждается в СМИ.

«Такие ситуации случаются, когда один тренер видит футболиста в стартовом составе, другой не видит. Истории с капитаном «Спартака» всегда громкие, у всех на слуху, хотя ситуация достаточно рабочая», — приводит слова Гунько «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 30-летний Джикия принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых получил две желтые карточки. Последний раз футболист выходил на поле в официальной игре в начале октября.