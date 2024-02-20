Алекс: «Я об одном жалею в своей карьере, что не получилось взять трофей со «Спартаком»

Экс-хавбек московского «Спартака» Алекс рассказал, о чём он жалеет после ухода из стана «красно-белых».

— Я об одном жалею в своей карьере, что не получилось взять трофей со «Спартаком». Уверен, что когда вернусь в Россию, будет что-то необыкновенное, — заявил Алекс YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна.

Бразилец отметил, что благодарен болельщикам за теплое отношение к нему.

Алекс защищал цвета «Спартака» с 2009 по 2011 год, после чего вернулся на родину, где выступал за «Коринтианс». В составе «красно-белых» хавбек провел 69 матчей во всех турнирах, забил 19 мячей и сделал 27 ассистов.