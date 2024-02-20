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Бушманов: Угальде оставил приятное впечатление

20 Февраля 2024 • 19:23 Комментировать
Спартак Москва
4:0
Абдыш-Ата

Российский тренер Евгений Бушманов поделился мнением об игре новичка «Спартака» Манфреда Угальде.

20 февраля «Спартак» разгромил в товарищеском матче чемпиона Кыргызстана «Абдыш-Ата» со счетом 4:0. Угальде забил последний мяч команды.

«Спартак» набирает ход. Мне понравился Угальде, оставил приятное впечатление. У него хорошее понимание игры, он быстрый, делится мячом. Посмотрим, как Угальде будет выглядеть в чемпионате», — цитирует Бушманова портал «РБ Спорт».

Стоит сказать, что Угальде забил уже второй мяч за «Спартак» на зимних сборах.

Следующим соперником «красно-белых» станет «Астана». Контрольная встреча между командами состоится в среду, 21 февраля. Начало поединка запланировано на 16:00 по мск.

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