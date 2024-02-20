Экс-хавбек «Спартака» Алекс: Обожаю Карпина, он особенный

Экс-футболист «Спартака» Алекс поделился комментарием о бывшем наставнике «красно-белых» Валерии Карпине.

«Его я обожаю, он особенный. Он же сейчас сборную тренирует, так? Карпин говорил мне: «Когда я уйду, ты станешь тренером». Я думаю, если б я остался в «Спартаке» подольше, это и правда могло бы произойти», — сказал Алекс на YouTube-канале Nobel.

Напомним, бразилец выступал за «Спартак» с 2009 по 2011 год, но за это время успел влюбить в себя всех болельщиков «красно-белых» благодаря выдающейся игре.

На данный момент Алексу 41 год. Карьеру профессионального футболиста хавбек завершил в 2017 году.