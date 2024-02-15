Сочнов считает, что Абаскаль что-то приготовил к «Зениту»

Бывший футболист столичного «Спартака» Владимир Сочнов ответил на вопрос, можно ли делать выводы по успешным результатам «красно-белых» на сборах.

«Думаю, нет. Все еще поменяется не раз. Игра «Спартака» не оставила целостного впечатления. Я не понимаю, где там стартовый состав, в какой футбол они играют», — заявил Сочнов «РБ Спорту».

Эксперт признался, что не видел различные модели игры, про которые говорит Абаскаль, но, возможно, он темнит и готовит что-то к «Зениту».

Напомним, накануне подопечные Гильермо Абаскаля стали победителями Зимнего кубка РПЛ, забив в двух матчах 11 голов.

Матч 19-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Спартаком» состоится 2 марта.