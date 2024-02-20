Дубль Классена и гол Угальде за четыре минуты: «Спартак» разгромил «Абдыш-Ата» из Кыргызстана

«Спартак» и «Абдыш-Ата» сошлись в товарищеском матче. Контрольная игра состоялась 20 февраля.

Московский «Спартак» устроил себе товарищеский матч с клубом из Кыргызстана и немного удивил с составом. После скрытого «конфликта» Джикии и Абаскаля, когда Георгий заявил, что при Гильермо он не получит новый контракт от «Спартака», капитанская повязка выглядит немного странно. Но именно с ней Джикия вышел в старте, выведя на поле ещё Селихова, Маслова, Чернова, Рябчука, Денисова, Зорина, Игнатова, Классена, Зиньковского и Соболева.

Ещё один обсуждаемый (самый обсуждаемый) игрок «красно-белых» Квинси Промес остался на скамейке запасных. Перечислять футболистов «Абдыш-Ата» особого смысла нет. Они не только в стартовом протоколе незнакомы широкому зрителю, но и на поле ничего не показали. Постепенно «Спартак» захватил инициативу и стал тренировать атакующую игру. А с ней и стандарты – первый опасный момент создали Зиньковский и Соболев. Первый хорошо подал от угла поля, а второй опасно, но немного неточно пробил.

Вскоре случился и первый гол. Атаку начал Джикия, передача на фланг нашла Рябчука, Олег чётко прострелил – Игнатов замкнул. Всё в темп, однако Михаил в офсайде находился, до легитимного гола оставалось ещё пять минут. Тогда Зиньковский от угла штрафной площади коротко сыграл на Денисова, а Даниил плотно пробил в дальний – 1:0.

Не прошло и десяти минут, как «красно-белые» удвоили преимущество. Михаил Игнатов забросил на Соболева, тот слева скинул к центру, Зорин продлил на набежавшего Классена, а Леон поразил цель ударом в касание – 2:0. Моментально мог случиться разгром. Марсель Исманкулов упустил мяч в своей штрафной площади, Зиньковский подкараулил ошибку и был сбит голкипером. Пенальти пошёл исполнять Александр Соболев, но Исманкулов исправился, парировав удар точно в нижнем углу.

Не случилось разгрома до перерыва, так пришёл он после. Интересно, кстати, что замен в перерыве тренеры не сделали. Зиньковский разогнал слева Денисова, Даниил прострелил от лицевой линии, Соболев откатил ближе к центру, а Классен уже расстрелял голкипера – 3:0. Затем игра немного успокоилась, в этот отрезок уместилась череда замен: на поле появились Пруцев, Мозес, Свинов, Промес и Угальде. Костариканскому новичку «Спартака» хватило четыре минуты на гол.

На 80-й минуте Манфред вышел на поле, а на 84-й замкнул навес Олега Рябчука с левого фланга – 4:0. Красивая победа «Спартака» в товарищеском матче, «Абдыш-Ата» на поле заметить так и не удалось.